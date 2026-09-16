Uptown Jackson Oktoberfest
Uptown Jackson Oktoberfest
Uptown Jackson will celebrate the harvest season in German style at its 13th Annual Oktoberfest.
Enjoy live music and a variety of food, vendors, and seasonal craft beers. The event will also feature stein hoisting, a wiener dog race, German games, and more.
Oktoberfest will take place in Uptown Jackson from 6 to 10 p.m. on Friday, October 2, and 10 a.m. to 10 p.m. on Saturday, October 3.
Uptown Jackson
Free
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 2 Oct 2026
Event Supported By
Uptown Jackson Revitalization Organization
Uptown Jackson
101 East Main StreetJackson, Missouri 63755
(573) 200-6542