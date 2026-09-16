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Uptown Jackson Oktoberfest

Uptown Jackson Oktoberfest

Uptown Jackson will celebrate the harvest season in German style at its 13th Annual Oktoberfest.

Enjoy live music and a variety of food, vendors, and seasonal craft beers. The event will also feature stein hoisting, a wiener dog race, German games, and more.

Oktoberfest will take place in Uptown Jackson from 6 to 10 p.m. on Friday, October 2, and 10 a.m. to 10 p.m. on Saturday, October 3.

Uptown Jackson Oktoberfest Facebook Page

Uptown Jackson
Free
06:00 PM - 10:00 PM on Fri, 2 Oct 2026

Event Supported By

Uptown Jackson Revitalization Organization
https://www.ujro.org
Uptown Jackson
101 East Main Street
Jackson, Missouri 63755
(573) 200-6542