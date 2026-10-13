Trunk or Treat
Trunk or Treat
Join us from 5:30-7:30 on October 31 for some Halloween fun! Trick or treat out of car trunks, watch cartoons, and enjoy hot dogs, popcorn, and lemonade at Christ Episcopal Church on 101. N. Fountain St. in downtown Cape Girardeau. Costumes are welcome but not required!
Christ Episcopal Church
05:30 PM - 07:30 PM on Sat, 31 Oct 2026
Event Supported By
Christ Episcopal Church
573) 335-2997
admin@christchurchcape.org
Artist Group Info
bclubbs@semo.edu
Christ Episcopal Church
101 N Fountain StCape Girardeau, Missouri 63701