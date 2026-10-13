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Trunk or Treat

Trunk or Treat

Join us from 5:30-7:30 on October 31 for some Halloween fun! Trick or treat out of car trunks, watch cartoons, and enjoy hot dogs, popcorn, and lemonade at Christ Episcopal Church on 101. N. Fountain St. in downtown Cape Girardeau. Costumes are welcome but not required!

Christ Episcopal Church
05:30 PM - 07:30 PM on Sat, 31 Oct 2026

Event Supported By

Christ Episcopal Church
573) 335-2997
admin@christchurchcape.org
https://www.christchurchcape.org/

Artist Group Info

bclubbs@semo.edu
Christ Episcopal Church
101 N Fountain St
Cape Girardeau, Missouri 63701