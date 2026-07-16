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Lasagna Gardening

Lasagna Gardening

Explore the practice of lasagna gardening, also known as mulching or layer gardening. Learn about this soil-building technique that turns materials like kitchen waste, straw and newspapers into rich, healthy compost from MU Extension.

For ages 18+ at the Main Branch, Jackson.

Register by August 18 by calling 573-243-8141.

Riverside Regional Library
04:30 PM - 05:30 PM on Wed, 19 Aug 2026

Event Supported By

Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org
Riverside Regional Library
1997 E. Jackson Blvd.
Jackson, Missouri 63755
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org