6th Annual Veterans Gathering of Remembrance
6th Annual Veterans Gathering of Remembrance
Southeast Missouri State University will host its 6th Annual Veterans Gathering of Remembrance on November 11.
The ceremony will honor and remember those who served our country in the United States Armed Forces, and commemorative bricks added to the plaza in 2026 will be unveiled. Refreshments will be served following the event.
The Gathering of Remembrance will take place at 11 a.m. on Wednesday, November 11, at Veterans Plaza, located between Academic and Memorial Halls on SEMO’s main campus. Limited seating is available. Please register by November 6.
Southeast Missouri State University - Veterans Plaza
Free
11:00 AM - 12:00 PM on Wed, 11 Nov 2026
Event Supported By
Southeast Missouri State University
(573) 651-2000
Southeast Missouri State University - Veterans Plaza
Academic Circle Dr (between Academic and Memorial Halls)Cape Girardeau , Missouri 63701