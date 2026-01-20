Private School Voucher Program

Search Query
Show Search
News
Local News
Missouri News
Agriculture
Arts & Culture
Crime & Safety
Economy
Education
Health & Science
Politics
NPR Music
Sports
Local News
Missouri News
Agriculture
Arts & Culture
Crime & Safety
Economy
Education
Health & Science
Politics
NPR Music
Sports
Local
Afternoon Classics
A Harte Appetite
Almost Yesterday
Caffé Concerto
Consumer Handbook
Discover Nature
Exposition: An Arts + Culture Podcast
Focus on Southeast/SE Connect
Going Public
Here Lies a Revolutionary War Soldier
Jazz à la Carte from KRCU
Let's Talk Business
Martin's Must-Reads
National Poetry Month Celebration
On the Menu
SEMO Spotlight
Sesquicentennial Moments
Southeast Arrow | Campus News
Strike Up the Band!
Tales from Days Gone By
Telling History
To Your Health
Two-Minute Drill
Your Folk Connection
Afternoon Classics
A Harte Appetite
Almost Yesterday
Caffé Concerto
Consumer Handbook
Discover Nature
Exposition: An Arts + Culture Podcast
Focus on Southeast/SE Connect
Going Public
Here Lies a Revolutionary War Soldier
Jazz à la Carte from KRCU
Let's Talk Business
Martin's Must-Reads
National Poetry Month Celebration
On the Menu
SEMO Spotlight
Sesquicentennial Moments
Southeast Arrow | Campus News
Strike Up the Band!
Tales from Days Gone By
Telling History
To Your Health
Two-Minute Drill
Your Folk Connection
Inside
Schedule
Programs
The Frequency
About Us
People
Annual Reports
Community Advisory Board
Listen Live
Guidelines for KRCU Public Radio Prize Giveaways
History
Driving Directions
Schedule
Programs
The Frequency
About Us
People
Annual Reports
Community Advisory Board
Listen Live
Guidelines for KRCU Public Radio Prize Giveaways
History
Driving Directions
Support
Make a Gift
Day Sponsor
Program Sponsorship
KRCU Circle
Planned Giving
Honor & Memorial Gifts
Vehicle Donation
Protect My Public Media
Make a Gift
Day Sponsor
Program Sponsorship
KRCU Circle
Planned Giving
Honor & Memorial Gifts
Vehicle Donation
Protect My Public Media
Events
🌞 Weather
Volunteer
Printable Schedule
🚗 Vehicle Donation
© 2026 KRCU Public Radio
Menu
90.9 Cape Girardeau | 88.9-HD Ste. Genevieve | 88.7 Poplar Bluff
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KRCU
On Air
Now Playing
KRCU Mobile
All Streams
News
Local News
Missouri News
Agriculture
Arts & Culture
Crime & Safety
Economy
Education
Health & Science
Politics
NPR Music
Sports
Local News
Missouri News
Agriculture
Arts & Culture
Crime & Safety
Economy
Education
Health & Science
Politics
NPR Music
Sports
Local
Afternoon Classics
A Harte Appetite
Almost Yesterday
Caffé Concerto
Consumer Handbook
Discover Nature
Exposition: An Arts + Culture Podcast
Focus on Southeast/SE Connect
Going Public
Here Lies a Revolutionary War Soldier
Jazz à la Carte from KRCU
Let's Talk Business
Martin's Must-Reads
National Poetry Month Celebration
On the Menu
SEMO Spotlight
Sesquicentennial Moments
Southeast Arrow | Campus News
Strike Up the Band!
Tales from Days Gone By
Telling History
To Your Health
Two-Minute Drill
Your Folk Connection
Afternoon Classics
A Harte Appetite
Almost Yesterday
Caffé Concerto
Consumer Handbook
Discover Nature
Exposition: An Arts + Culture Podcast
Focus on Southeast/SE Connect
Going Public
Here Lies a Revolutionary War Soldier
Jazz à la Carte from KRCU
Let's Talk Business
Martin's Must-Reads
National Poetry Month Celebration
On the Menu
SEMO Spotlight
Sesquicentennial Moments
Southeast Arrow | Campus News
Strike Up the Band!
Tales from Days Gone By
Telling History
To Your Health
Two-Minute Drill
Your Folk Connection
Inside
Schedule
Programs
The Frequency
About Us
People
Annual Reports
Community Advisory Board
Listen Live
Guidelines for KRCU Public Radio Prize Giveaways
History
Driving Directions
Schedule
Programs
The Frequency
About Us
People
Annual Reports
Community Advisory Board
Listen Live
Guidelines for KRCU Public Radio Prize Giveaways
History
Driving Directions
Support
Make a Gift
Day Sponsor
Program Sponsorship
KRCU Circle
Planned Giving
Honor & Memorial Gifts
Vehicle Donation
Protect My Public Media
Make a Gift
Day Sponsor
Program Sponsorship
KRCU Circle
Planned Giving
Honor & Memorial Gifts
Vehicle Donation
Protect My Public Media
Events
🌞 Weather
Volunteer
Printable Schedule
🚗 Vehicle Donation
Private School Voucher Program
Politics
Proposals to Expand Missouri Private School Voucher Program Meet Tight Budget
Annelise Hanshaw
Missouri lawmakers want to expand MOScholars eligibility, but a state budget with little excess may cap scholarship availability below demand.