YA Book Club - Riverside, Perryville Branch
YA Book Club - Riverside, Perryville Branch
Our Young Adult book club will meet to discuss “Perks of Being a Wallflower” by Steven Chbosky.
For ages 16+ at the Perryville Branch.
Riverside Regional Library, Perryville
03:00 PM - 04:00 PM on Tue, 25 Aug 2026
Event Supported By
Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
Artist Group Info
eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library, Perryville
800 City Park DrivePerryville, Missouri 63775
5735476508
eschlichting@rrlmo.org