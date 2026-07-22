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YA Book Club - Riverside, Perryville Branch

YA Book Club - Riverside, Perryville Branch

Our Young Adult book club will meet to discuss “Perks of Being a Wallflower” by Steven Chbosky.

For ages 16+ at the Perryville Branch.

Riverside Regional Library, Perryville
03:00 PM - 04:00 PM on Tue, 25 Aug 2026

Event Supported By

Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org

Artist Group Info

eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library, Perryville
800 City Park Drive
Perryville, Missouri 63775
5735476508
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org