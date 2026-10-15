Riverside Book Club
Riverside Book Club
This month we’ll discuss “The Five-Star Weekend” by Elin Hilderbrand. Enjoy a surprising and captivating story about friendship, love, and self-discovery set on Nantucket.
The group meets at the Main Branch in Jackson. For ages 18+.
Riverside Regional Library
06:00 PM - 07:00 PM on Mon, 16 Nov 2026
Event Supported By
Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
Artist Group Info
eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library
1997 E. Jackson Blvd.Jackson, Missouri 63755
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org