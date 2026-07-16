Healthy Living Series
Healthy Living Series
Join us for an educational program focused on improving mobility, balance, posture and overall wellness. Learn strategies to improve stability, posture and flexibility and reduce the risk of falls. Presented by Mid America Rehab.
For ages 18+ at the Main Branch, Jackson. Call 573-243-8141 to register.
Riverside Regional Library
05:15 PM - 06:15 PM on Tue, 25 Aug 2026
Event Supported By
Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library
1997 E. Jackson Blvd.Jackson, Missouri 63755
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org