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Healthy Living Series

Healthy Living Series

Join us for an educational program focused on improving mobility, balance, posture and overall wellness. Learn strategies to improve stability, posture and flexibility and reduce the risk of falls. Presented by Mid America Rehab.

For ages 18+ at the Main Branch, Jackson. Call 573-243-8141 to register.

Riverside Regional Library
05:15 PM - 06:15 PM on Tue, 25 Aug 2026

Event Supported By

Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org
Riverside Regional Library
1997 E. Jackson Blvd.
Jackson, Missouri 63755
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org