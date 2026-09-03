© 2026 KRCU Public Radio
90.9 Cape Girardeau | 88.9-HD Ste. Genevieve | 88.7 Poplar Bluff
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Downtown Vacancy to Vibrancy Open House

Downtown Vacancy to Vibrancy Open House

Old Town Cape’s Economic Vitality Committee will host a Downtown Vacancy to Vibrancy Open House on September 24.

The event will allow the public and those interested in starting or expanding their business to tour a wide variety of commercial properties available for sale or lease in downtown Cape.

The Downtown Vacancy to Vibrancy Open House will take place Thursday, September 24, from 4 to 7 p.m. in downtown Cape Girardeau.

Participating Properties:
- 824 Broadway St.
- 731 Broadway St.
- 632 Broadway St.
- 230 N Sprigg St.
- 605 Broadway St.
- 520 Broadway St.
- 431 Broadway St.
- 301 Broadway St.
- 20 N Spanish St.
- 107 William St.
- 120-124 Main St.
- 333 N Main St.

For more information, visit Downtown Commercial Property Open House | Facebook

Downtown Cape Girardeau
Free
04:00 PM - 07:00 PM on Thu, 24 Sep 2026

Event Supported By

Old Town Cape
(573) 334-8085
https://www.downtowncapegirardeau.com/
Downtown Cape Girardeau