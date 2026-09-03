Downtown Vacancy to Vibrancy Open House
Downtown Vacancy to Vibrancy Open House
Old Town Cape’s Economic Vitality Committee will host a Downtown Vacancy to Vibrancy Open House on September 24.
The event will allow the public and those interested in starting or expanding their business to tour a wide variety of commercial properties available for sale or lease in downtown Cape.
The Downtown Vacancy to Vibrancy Open House will take place Thursday, September 24, from 4 to 7 p.m. in downtown Cape Girardeau.
Participating Properties:
- 824 Broadway St.
- 731 Broadway St.
- 632 Broadway St.
- 230 N Sprigg St.
- 605 Broadway St.
- 520 Broadway St.
- 431 Broadway St.
- 301 Broadway St.
- 20 N Spanish St.
- 107 William St.
- 120-124 Main St.
- 333 N Main St.
For more information, visit Downtown Commercial Property Open House | Facebook
Downtown Cape Girardeau
Free
04:00 PM - 07:00 PM on Thu, 24 Sep 2026
Event Supported By
Old Town Cape
(573) 334-8085
Downtown Cape Girardeau