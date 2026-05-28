Bilingual Storytime | Hora del Cuento Bilingüe

Join us for Bilingual Storytime—¡Hola y bienvenidos! Experience the joy of stories, songs, and rhymes in both Spanish and English. Perfect for young children and families, this interactive event encourages language learning and fun through music and books. Come sing, play, and read with us as we celebrate two languages together! (ages 0-5)

Accessibility: The library makes every effort to ensure our programs can be enjoyed by all. If you have any concerns about accessibility or need to request specific accommodations, please contact the library.

Accompanying Adults: This program is designed for children and accompanying adults. Please plan to attend and be engaged with your child for this program. Drop-offs will not be permitted.

This event is supported by the Institute of Museum and Library Services under the provisions of the Library Services and Technology Act as administered by the Missouri State Library, a division of the Office of the Secretary of State.

Acompáñenos en la Hora del Cuento Bilingüe: ¡Hola y bienvenidos! Descubra la alegría de las historias, las canciones y las rimas, tanto en español como en inglés. Ideal para niños pequeños y familias, este evento interactivo fomenta el aprendizaje de idiomas y la diversión a través de la música y los libros. ¡Venga a cantar, jugar y leer con nosotros mientras celebramos juntos dos idiomas! (Edades: 0 a 5 años).

Accesibilidad: La biblioteca se esfuerza al máximo para garantizar que todos puedan disfrutar de nuestros programas. Si tiene alguna inquietud sobre la accesibilidad o necesita solicitar adaptaciones específicas, por favor comuníquese con la biblioteca.

Adultos acompañantes: Este programa está diseñado para niños y los adultos que los acompañan. Por favor, planifique asistir y participar activamente junto a su hijo durante el programa. No se permitirá dejar a los niños solos bajo la supervisión del personal.

Este evento cuenta con el apoyo del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (Institute of Museum and Library Services), en virtud de las disposiciones de la Ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología (Library Services and Technology Act), bajo la administración de la Biblioteca Estatal de Missouri, una división de la Oficina del Secretario de Estado.