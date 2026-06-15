Beginning Genealogy with Marybeth Niederkorn
Beginning Genealogy with Marybeth Niederkorn
Learn the basics of genealogy and researching your family with Marybeth Niederkorn from the Cape Girardeau County Archives.
For ages 18+ at the Altenburg Branch, Riverside Regional Library
Riverside Regional Library, Altenburg
10:00 AM - 11:00 AM on Sat, 18 Jul 2026
Event Supported By
Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library, Altenburg
66 Poplar StreetAltenburg, Missouri 63732
5738245267
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