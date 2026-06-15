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Beginning Genealogy with Marybeth Niederkorn

Beginning Genealogy with Marybeth Niederkorn

Learn the basics of genealogy and researching your family with Marybeth Niederkorn from the Cape Girardeau County Archives.

For ages 18+ at the Altenburg Branch, Riverside Regional Library

Riverside Regional Library, Altenburg
10:00 AM - 11:00 AM on Sat, 18 Jul 2026

Event Supported By

Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org
Riverside Regional Library, Altenburg
66 Poplar Street
Altenburg, Missouri 63732
5738245267
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org