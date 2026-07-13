4th Friday Art Walk
4th Friday Art Walk
Downtown Ste. Genevieve will host its 4th Friday Art Walk on July 24.
Community members can tour the historic downtown area, view art and artisan crafts on display in the town's galleries, shops and restaurants, meet local and regional artists, and listen to live music at this family-friendly, free event.
The 4th Friday Art Walk will take place on Friday, July 24, from 6 to 9 p.m. in Downtown Ste. Genevieve.
Ste. Genevieve Art Galleries
- Ste. Genevieve Art Guild
310 Merchant St
- Two Rivers Gallery
73 N Main St
- Music Art Love
137 N Main St
- E•KLEK•TIX
130 N Main St
- Only Child Originals
176 N Main St
- Rust Artisan Shop
173 N Main St
- CJoy Art Works
199 N Main St
Historic Downtown Ste. Genevieve
Free
06:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Ste Genevieve Art Guild
stegenevieveartguild@gmail.com
Historic Downtown Ste. Genevieve
66 S Main StSte Genevieve, Missouri 63670-1628
(573) 883-7097
info@visitstegen.com