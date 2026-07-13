© 2026 KRCU Public Radio
90.9 Cape Girardeau | 88.9-HD Ste. Genevieve | 88.7 Poplar Bluff
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

4th Friday Art Walk

4th Friday Art Walk

Downtown Ste. Genevieve will host its 4th Friday Art Walk on July 24.

Community members can tour the historic downtown area, view art and artisan crafts on display in the town's galleries, shops and restaurants, meet local and regional artists, and listen to live music at this family-friendly, free event.

The 4th Friday Art Walk will take place on Friday, July 24, from 6 to 9 p.m. in Downtown Ste. Genevieve.

Ste. Genevieve Art Galleries

  • Ste. Genevieve Art Guild
    310 Merchant St
  • Two Rivers Gallery
    73 N Main St
  • Music Art Love
    137 N Main St
  • E•KLEK•TIX
    130 N Main St
  • Only Child Originals
    176 N Main St
  • Rust Artisan Shop
    173 N Main St
  • CJoy Art Works
    199 N Main St
Historic Downtown Ste. Genevieve
Free
06:00 PM - 09:00 PM on Fri, 24 Jul 2026

Event Supported By

Ste Genevieve Art Guild
stegenevieveartguild@gmail.com
artstegen.org
Historic Downtown Ste. Genevieve
66 S Main St
Ste Genevieve, Missouri 63670-1628
(573) 883-7097
info@visitstegen.com
http://www.visitstegen.com