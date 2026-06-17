Riverside Regional Library: Banned Book Club
Riverside Regional Library: Banned Book Club
This month our Banned Book Club will discuss the classic novel “To Kill a Mockingbird” by Harper Lee.
For ages 12+ at the Perryville Branch.
Riverside Regional Library, Perryville
04:00 PM - 05:00 PM on Fri, 24 Jul 2026
Event Supported By
Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
Artist Group Info
eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library, Perryville
800 City Park DrivePerryville, Missouri 63775
5735476508
eschlichting@rrlmo.org