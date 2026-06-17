© 2026 KRCU Public Radio
90.9 Cape Girardeau | 88.9-HD Ste. Genevieve | 88.7 Poplar Bluff
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Riverside Regional Library: Banned Book Club

Diverse group of friends discussing a book in library. Directly above.

Riverside Regional Library: Banned Book Club

This month our Banned Book Club will discuss the classic novel “To Kill a Mockingbird” by Harper Lee.

For ages 12+ at the Perryville Branch.

Riverside Regional Library, Perryville
04:00 PM - 05:00 PM on Fri, 24 Jul 2026

Event Supported By

Riverside Regional Library
(573) 243-8141
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org

Artist Group Info

eschlichting@rrlmo.org
Riverside Regional Library, Perryville
800 City Park Drive
Perryville, Missouri 63775
5735476508
eschlichting@rrlmo.org
http://www.riversideregionallibrary.org